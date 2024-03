Cartolina gratuita, anzi no, poi vuole 20 euro: arrestato per estorsione

La Spezia, 20 marzo 2023 – Minacce ad un ragazzino per avere dei soldi, dopo aver consegnato un gadget promesso come gratuito: arrestato per estorsione un ventitreenne.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, nel pomeriggio di ieri, nella zona di via del Prione del capoluogo, hanno arrestato – in flagranza del reato di estorsione – un 23enne di origine rumena residente a Torino. Il giovane, dopo essersi qualificato come incaricato per la raccolta fondi da parte di un’associazione lombarda (che si è dichiarata estranea alla vicenda), si è avvicinato ad un ragazzino convincendolo a prendere una cartolina che il minore riteneva fosse gratuita.

Diversamente il 23enne, per farsi consegnare la somma di 20 euro, ha minacciato il minorenne che è riuscito a chiedere aiuto con il successivo intervento dei carabinieri. Nella mattinata odierna, nel Tribunale della Spezia, il provvedimento di arresto è stato convalidato.

Marco Magi