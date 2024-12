Carro e Val di Vara in un podcast. Alla scoperta di storia e cultura

Un inedito racconto in otto puntate, un podcast, ‘Scopri Carro e la Val di Vara’, fruibile gratuitamente in due lingue (italiano e inglese), che esplora la storia, il territorio e la cultura del borgo di Carro e della Val di Vara. Gli episodi coprono vari aspetti, tra cui l’antica civiltà dei liguri, i castelli medievali, i borghi rotondi, le radici familiari di Niccolò Paganini, i prodotti locali, la cucina tradizionale, le attività all’aria aperta e le iniziative culturali, fino ad arrivare agli innovativi progetti di narrazione tecnologica e riqualificazione previsti dal progetto ‘Carro Borgo di Paganini’. La voce del Genius Loci della Valle accompagna gli ascoltatori, italiani e stranieri, in una sorta di viaggio nella storia di Carro. Il racconto parte dalle radici, da poco dopo il 1200 a.C. in un percorso che porta a scoprire i caratteristici borghi di Varese Ligure e Brugnato, le antiche tradizioni preservate dal Biodistretto della Val di Vara. Che conduce virtualmente all’esplorazione degli sport praticabili all’aria aperta e alla scoperta delle iniziative culturali, dalla biblioteca ‘Marcello Staglieno’ ricca di volumi antichi, al ‘Festival Paganiniano di Carro’. Il podcast è stato prodotto nell’ambito delle azioni previste per la comunicazione e promozione di ‘Carro Borgo di Paganini’, il progetto del Comune ligure finanziato con fondi del Pnrr. La realizzazione è stata a cura di Capitale Cultura Group e At Media, con la produzione esecutiva di Rlv La Radio a Colori (www.rlv.it). Il podcast è gratuitamente fruibile online sul sito web del progetto (www.carroborgopaganini.it/podcast) e sulle principali piattaforme di ascolto (tra queste Youtube e Spotify). Sui canali di Rlv andranno in onda interviste a esperti e protagonisti del territorio, per approfondire gli argomenti della serie.

Sotto la direzione di Capitale Cultura Group, At Media e la direzione scientifica di Monica Amari, il progetto ha visto al lavoro: Andrea Rivetta, direttore di Rlv La Radio a Colori, coordinatore della produzione e autore dei testi; Federica Mazzoleni, per la parte grafica; Emiliano Diglio ed Alessando Bertamino per le interviste che seguiranno la pubblicazione dei podcast; Vito Monsellato per l’organizzazione tecnica. Il coordinamento della produzione esterna è stato seguito da: Gianluca Melilli, che ha anche dato la voce al Genius Loci della Val di Vara in italiano; Silvia Melilli, per le traduzioni in inglese; Caron Anson, speaker londinese esperto in audiolibri, voce dello Spirit of Val di Vara; Tatiana Galbusera, voce delle sigle. La musica utilizzata come sottofondo per i podcast e per le sigle è stata composta ed interpretata da Marco Galletti, con un brano intitolato ‘L’aria chiara come non c’è più’, tratto dall’album inedito ‘Musical Objects’.

Marco Magi