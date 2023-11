Carrisi in Fondazione. Il maestro del thriller presenta il suo romanzo

Toccherà a Donato Carrisi far calare il sipario sulla rassegna ‘I libri, la città, il mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, curata da Benedetta Marietti. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, domani alle 18, lo scrittore sarà il protagonista del quarto e ultimo incontro del 2023 negli spazi della Fondazione Carispezia di via Chiodo 36. Nell’occasione, il maestro del thriller italiano presenterà il suo più recente romanzo dal titolo ‘L’educazione delle farfalle’, edito da Longanesi, dialogando con Roberta Della Maggesa, capocronista de La Nazione - redazione della Spezia.

Dopo aver studiato giurisprudenza, Carrisi si è specializzato in criminologia e scienza del comportamento. Scrittore, regista e sceneggiatore di serie televisive e per il cinema, è una firma del Corriere della Sera. È autore di romanzi bestseller internazionali tradotti in più di 30 lingue, che hanno venduto milioni di copie. Ha vinto prestigiosi premi in Italia e all’estero, come il Prix Polar e il Prix Livre de Poche in Francia e il Premio Bancarella in Italia. Di lui ricordiamo ‘Il suggeritore’, ‘Il tribunale delle anime’, ‘La donna dei fiori di carta’, ‘L’ipotesi del male’, ‘Il cacciatore del buio’, ‘La ragazza nella nebbia’ – dal quale ha tratto il film omonimo con cui ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente –, ‘Il maestro delle ombre’, ‘L’uomo del labirinto’ – da cui ha tratto il film omonimo – , ‘Il gioco del suggeritore’ e ‘La casa delle voci’. Un incendio, una bambina scomparsa, una donna che scopre cosa vuol dire amare nel momento in cui non le è più possibile farlo: nel suo nuovo romanzo ‘L’educazione delle farfalle’, Donato Carrisi indaga i resti incandescenti di una genitorialità spezzata, le moderne storture dell’affettività e il terribile volto della speranza. Un viaggio inarrestabile alla scoperta degli angoli più oscuri del nostro cuore e delle nostre paure, al termine del quale il nostro modo di vedere il mondo non sarà più lo stesso.

Il bookshop dell’incontro, come sempre, è curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. La rassegna, che ha visto grande partecipazione da parte di un pubblico di lettori e appassionati, proseguirà nella primavera del prossimo anno con nuovi appuntamenti che avranno ancora una volta come ospiti grandi scrittori contemporanei. In quella occasione – fanno sapere dalla Fondazione Carispezia – verrà riprogrammato anche l’incontro con Viola Ardone, in calendario nell’edizione che si avvia alla conclusione e sospeso a causa dell’allerta meteo. L’ingresso all’evento di domani è libero fino ad esaurimento posti, con apertura delle porte alle 17.30. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionecarispezia.it.

Marco Magi