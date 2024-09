Carrellata di big al Teatro Civico. Duetti musicali con voci speciali per il terzo Festival targato Anffas

Roby Facchinetti, Povia, Silvia Salemi e Amara sono i primi quattro big che hanno detto sì e parteciperanno domenica 1° dicembre, alla terza edizione dello Special Festival. Sarà il Teatro Civico, dalle 18, a ospitare la kermesse organizzata da Anffas La Spezia e Premio Lunezia del patron Stefano De Martino, con il patrocinio della Regione e la collaborazione di Comune della Spezia, Anffas nazionale ed Anffas Liguria, e comitato spezzino della Croce rossa. Un evento unico dove cantanti noti e persone con disabilità intellettiva si esibiranno in coppia in una vera gara canora. Gradita ospite Cinzia Vino, la ragazza disabile insultata da Antonello Venditti (che poi le chiese scusa), durante un concerto di fine agosto.

Tanti personaggi hanno già calcato il palco del Civico nelle passate edizioni, andate in scena nel 2017 e 2018, fra cui Mario Biondi, Alexia, Massimo Di Cataldo (vincitore del 1° Special Festival, con Simone Bianchi), Enrico Ruggeri, Fausto Leali, I Tazenda, Platinette, Marco Carta (trionfatore nel secondo, con Adriana Caldarella), Valeria Rossi, Federica Carta, I Neri per Caso, Matia Bazar e Marco Masini. A febbraio si sono svolte le audizioni e undici sono stati i cantanti speciali che le hanno superate: Adriana Caldarella, Mariano Scauri, Claudio Bronzoni, Michael Pizzuto, Tommaso Tagliaferro, Marco Guano, Deborah Cuomo, Cecilia Batignani, Arduc Gabriele, Giulia Fantoni, Luciano Curziotti, provenienti da Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardi; altri 40 cantanti speciali faranno parte del coro dello Special Festival 2024. La direzione artistica, come nelle passate edizioni, sarà affidata a Beppe Stanco, autore e produttore italiano, già direttore musicale del Premio Lunezia che insieme al meraviglioso coro canterà ‘Sono come te’, sigla dello Special Festival da lui scritta. La direzione musicale invece sarà curata da Loredana D’Anghera. "Il progetto vuole evidenziare – spiega Alessia Bonati, motore dell’intera manifestazione – come la musica sia uno strumento meraviglioso con il quale le persone con disabilità intellettiva e relazionale possono esprimere le loro emozioni, le loro abilità, i loro talenti trasmettendole alle persone che assistono alle loro performance. Vogliamo anche evidenziare le diverse abilità delle persone speciali, sottolineando la possibilità per le persone con disabilità intellettiva di raggiungere obiettivi personali e di gratificazione". È stata creata inoltre l’Accademia musicale Special Festival dove tutti i cantanti, ospitati nel Centro logistico di supporto areale ‘Maddalena’ di Cadimare, si sono incontrati ed hanno avuto la possibilità di allenare le loro voci. "Ringraziamo i nostri partner che hanno scelto di accompagnarci in questa nuova avventura: Msc, Mbda, Gls, Cosnav, Tarros, Santa Caterina Park Hotel, oltre ai media partner La Nazione e Tele Liguria Sud, e alla Dancing Projects di Manuel Damelli".

Marco Magi