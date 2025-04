Carnasciali in, Di Sibio out. Lerici, cambio in giunta. Paoletti: "Non mi candido"

Dentro Carnasciali, fuori Di Sibio. La giunta comunale di Lerici cambia a un anno dalle elezioni comunali, con il sindaco Leonardo Paoletti che ha deciso di promuovere ad assessore il consigliere delegato allo sport, Massimo Carnasciali, revocando al contempo le deleghe ad Alessandra Di Sibio, che si occupava si servizi sociali e sanitari, e di politiche giovanili. Compiti, questi ultimi, che sono stati assegnati a Lisa Saisi, già vicesindaco nel primo mandato Paoletti e oggi assessore alla cultura.

"Il riconoscimento dato alla Liguria quale Regione Europea per lo Sport 2025 mi impone anche moralmente di dare un riconoscimento a chi da dieci anni opera nella mia amministrazione con serietà e passione per il mondo dello sport – spiega il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti – garantire al nostro Comune di poter rapportarsi con Regione Liguria con un assessore dedicato. Dal 2016 lo sport a Lerici è cresciuto moltissimo in tante discipline, con la ristrutturazione degli impianti sportivi, la rinascita del Lerici Calcio, il Torneo di Viareggio, il Giro della Lunigiana che ci vede protagonisti, gli Europei di canoa polo. Carnasciali ha fatto un lavoro encomiabile e merita un riconoscimento: ho atteso un po’, anche per le sue questioni di lavoro. È chiaro che questa decisione porta a sacrificare un altro assessore, avessi avuto la possibilità di fare sei assessori, non avrei esitato da subito. Il Comune di Lerici ha una giunta ristretta al numero di 5 assessori e il nuovo incarico ha imposto la revoca dell’assessore più giovane (la Di Sibio; ndr), alla quale vanno tutti i miei ringraziamenti per l’attività svolta. Le deleghe ai servizi sociali saranno affidate a chi ha già una profonda esperienza in materia (la Saisi; ndr) con la quale collaboro da decenni: ritengo sia garantita la migliore operatività della nostra amministrazione".

Un modo, secondo i bene informati, anche di serrare i ranghi e tenere unita una squadra di governo in vista delle elezioni che non vedranno il sindaco Paoletti tra i candidati. "Non mi candiderò per il terzo mandato – afferma il sindaco lericino –, e voglio chiudere la mia esperienza dando un riconoscimento a chi ha dato tanto in questi anni alla squadra e a Lerici. Questa è una squadra, si lavora tutti assieme, e voglio che certe persone assumano piene responsabilità, nella logica che ho portato avanti in questi anni, di immaginare il servizio a favore della comunità. Mi auguro che tutti comprendano quali sono le esigenze".

Matteo Marcello