Pediatri e medici di famiglia, mancano 13 camici bianchi

La Spezia, 19 marzo 2024 – A.A.A. cercasi medici di famiglia e pediatri. Tra pensionamenti e carenza di vocazioni, la sanità pubblica territoriale rischia di andare in affanno anche nel 2024. Lo si evince dalla delibera con cui il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro ha dato mandato agli uffici di procedere con la richiesta a Regione Liguria della pubblicazione delle ’zone carenti’, ovvero quelle aree sprovviste delle professionalità di base come medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con l’auspicio di veder avviate al più presto le pratiche per l’individuazione di nuovi professionisti con cui colmare le lacune territoriali. Mancano all’appello sette medici di medicina generale e sei pediatri. Per quanto concerne i medici di famiglia, risultano carenti le aree di Sarzana (2 posti), La Spezia, Castelnuovo Magra, Borghetto Vara, Lerici e Riomaggiore. Mancano pediatri alla Spezia (3 posti), Luni, Santo Stefano e Sarzana. Una carenza di medici che tuttavia è ben più ampia, tanto che nella stessa delibera si prende atto della mancata copertura di 23 incarichi medici da 24 ore settimanali del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria (ex Continuità assistenziale; ndr), di 5 incarichi da 38 ore settimanali nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale, e di 4 incarichi da 24 ore settimanali per l’assistenza nell’istituto penitenziario.