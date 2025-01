Carenza di personale. Mancano 5 unità

Non ha subito variazioni la pianta organica dei magistrati nel corso dell’anno passato. In servizio alla procura di Spezia manca un sostituto procuratore e un vice procuratore onorario, in arrivo invece il nuovo procuratore che prenderà il posto di Antonio Patrono trasferito a Genova. Sul versante del personale amministrativo invece la procura spezzina registra una scopertura nel personale del 16%, con 5 unità mancanti su 33 della pianta organica. Si tratta della situazione numerica migliore di tutte le procure liguri, compresa la procura generale (41% di scopertura), dei minori (39%) e della confinante procura di Massa, la cui situazione è definita "disastrosa", con una carenza di personale

del 51,72%