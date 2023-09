'Career day 2023 a Genova': Il presidente Toti "Il progetto cresce"

E’ una grossa opportunità occupazionale perchè consente il confronto diretto tra le aziende che cercano personale e i giovani in attesa di lavoro. Il progetto ’Orientamenti-Career day’ da lunedì apre le iscrizioni alle giornate di confronto che si terranno al palazzo della Borsa di Genova dal 26 al 29 settembre. Per il momento sono già 92 le aziende iscritte e almeno 800 opportunità lavorative da valutare. E l’occasione arriverà grazie a un confronto diretto per velocizzare la domanda e l’offerta. Un appuntamento che è giunto alla decima edizione e ancora una volta concederà la possibilità a tantissimi giovani non soltanto liguri ma provenienti da tutta Italia di confrontarsi e valutare le opportunità occupazionali. Per partecipare occorre però iscriversi a partire a domani, lunedì, al portale www.orientmenti.regione.liguria.itcarrerday. I colloqui si svolgeranno da martedì 26 a venerdì 29 settembre. Soddisfazione e speranze espresse dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, e dall’assessore Marco Scajola accompagnano la vigilia dell’appuntamento "Il nostro Career Day – hanno commentato – continua a crescere e dunque offriamo ancora maggiori possibilità di occupazione a tanti ragazzi da tutta la Liguria.Ci sono oltre 90 aziende partecipanti, numeri in forte crescita rispetto alla già positiva edizione dello scorso anno con centinaia di posizioni lavorative aperte in una quattro giorni di orientamento totalmente gratuito che in passato ha già portato lavoro a molti giovani". Il format già consolidato presenta diverse novità. Intanto ci sarà un giorno in più di apertura, tutti preceduti da un appuntamento in streaming il giorno prima (25 settembre) dell’avvio per consentire ad alcuni esperti di fornire ai ragazzi alcuni, utilissimi consigli. Da come presentarsi a un colloquio di lavoro oppure come scrivere il proprio curriculum. Anche quest’anno le varie posizioni aperte saranno pubblicate preventivamente sul sito di Orientamenti in modo da aiutare i partecipanti a programmare i colloqui.