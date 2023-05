Cappotto termico Quando è possibile opporsi all’intervento

Nel mio condominio (palazzo di cinque piani) è stato deciso di realizzare il cappotto termico. Io sono contrario perché vivendo al piano terra ho già gravi problemi di umidità e alcuni esperti mi hanno detto che potrebbero peggiorare. Nonostante abbia mostrato le perizie di un tecnico, gli altri sono andati avanti per la loro strada. Come posso oppormi? E come tutelarmi da eventuali danni futuri?

P.C., Firenze

La risposta

dell’esperto

Anche un solo condomino può opporsi alla delibera che prevede l’esecuzione del cappotto termico a condizione che vi siano dei presupposti. Uno dei più ricorrenti e forse il più importante, ricorre quando il cappotto va a limitare spazi di proprietà privata (cortili, terrazze, balconi, verande). Se così non fosse il suo problema è di natura tecnica e andrebbe analizzato con un professionista competente. In generale gli appartamenti possono essere affetti da umidità o condensa, occorre quindi capire se il fenomeno è legato a una cattiva aerazione dell’appartamento o è un problema strutturale. I nuovi infissi, in effetti, limitano fortemente la areazione, anche se quelli di ultima generazione hanno un dispositivo che permette uno spazio di pochi millimetri che la consente negli appartamenti.