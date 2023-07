Canzoniere grecanico salentino Una notte a suon di pizzica e taranta

Musica popolare salentina in piazza Brusacà a San Terenzo martedì 11 luglio alle 21.30. Protagonista il Canzoniere Grecanico Salentino, fondato in Puglia nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante. L’evento rientra nella rassegna Lerici Live che prevede, oltre agli spettacoli con ingresso a pagamento in piazza San Giorgio con artisti come Alessio Boni, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Max Angioni e Paolo Cevoli, anche il concerto gratuito dei Tiromancino che si terrà invece in Rotonda Vassallo il 16 agosto.

Lo spettacolo di martedì sera sarà a ingresso libero. "L’affascinante dicotomia tra tradizione e modernità caratterizza la musica del Cgs – spiegano gli organizzatori – : il gruppo reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della temibile tarantola. Gli album e gli spettacoli del Canzoniere Grecanico sono un’esplosione di energia, passione, ritmo e magia, che incantano il pubblico e lo trasportano in un viaggio dal passato al presente della cultura salentina grazie al battito del tamburello".

La formazione musicale è composta da Mauro Durante (voce, percussioni, violino), Alessia Tondo (voce), Silvia Perrone (danza), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki), Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu) e continua ad innovare e rappresentare la musica italiana e salentina nel mondo. "Il Cgs annovera collaborazioni con artisti di fama internazionale senza perdere la propria identità, che anzi è sempre orgogliosamente presente – prosegue la descrizione –. Con 20 album all’attivo e innumerevoli spettacoli sia in Italia che in Europa, Medio Oriente e Stati Uniti, il Cgs è acclamato da pubblico e critica perché portatore di una tradizione coinvolgente e antica, nonché della musica italiana, in tutto il mondo.

L’evento, appunto, è ad ingresso libero e non comporterà variazioni alla viabilità. Maggiori informazioni sul sito lericicoast.it.