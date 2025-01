Cantieri sull’Aurelia: summit per le tempistiche

Si terrà questa mattina, lunedì, negli uffici di Regione Liguria a Genova l’atteso incontro per fare il punto sui cantieri delle Aurelie Bis. Lo ha convocato l’assessore alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con le Prefetture. Saranno presenti il commissario straordinario Matteo Castiglioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della ditta appaltatrice Ici spa. Sarà un tavolo tecnico importante per fissare il cronoprogramma degli interventi. Proprio sulle tempistiche e soprattutto sui ritardi nei giorni scorsi si era sollevata la polemica da parte delle segreterie Fillea Cgil Liguria. "I cantieri dell’Aurelia bis nel savonese e nello spezzino – hanno evidenziato – sono praticamente fermi con grave danno per lo sviluppo del territorio e dell’occupazione che perde circa 100 posti di lavoro diretti e tutti quelli dell’indotto". È stata questa la la denuncia delle segreterie Fillea Cgil Liguria, Savona e la Spezia che lanciano l’allarme sul futuro della grande opera. Per i segretari Federico Pezzoli, Michele Bello e Mattia Tivegna dovrebbero essere circa una settantina le maestranze occupate nel cantiere di Savona, contro le 7 attuali, e una trentina nello spezzino dove risultano essere soltanto cinque.

"Siamo molto preoccupati per lo sviluppo di questa grande opera e per le pesanti ricadute sull’occupazione – dichiarano i rappresentanti delle associazioni sindacali – ma la Regione Liguria purtroppo latita. A metà dicembre abbiamo chiesto un incontro ma nonostante le prime rassicurazioni non c’è stato nessun seguito. I cantieri di fatto sono fermi e al momento viene garantita solo la messa in sicurezza, ma anche chi è rimasto in cantiere si sta guardando intorno e senza segnali di ripresa è ipotizzabile che presto decida anche di cambiare lavoro".