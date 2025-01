Cantiere all’Amenta. Contenzioso sui lavori

Da una parte, il grave inadempimento nella realizzazione delle opere contestato dal direttore dei lavori, dall’altra le tantissime riserve iscritte dall’azienda che aveva vinto l’appalto da oltre un milione di euro. È battaglia aperta sui lavori per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del campo sportivo Amenta di Fezzano. Una situazione complicata, se si pensa che i lavori, più volti prorogati anche a causa del ritrovamento di reperti archeologici nella ’pancia’ del terreno di gioco, hanno visto anche l’ultimo cronoprogramma non rispettato: i lavori sarebbero dovuti terminare nell’autunno scorso, ma di fatto sono ai minimi termini.

Una situazione che già nei mesi scorsi aveva portato l’amministrazione comunale ad assoldare un legale di Genova, Matteo Borello, per cercare di venire a capo della vicenda. Gli ultimi aggiornamenti, peraltro, non sono positivi. Il direttore dei lavori ha di recente contestato all’azienda appaltatrice il grave inadempimento sui lavori, con l’azienda che di contro ha inviato le proprie giustificazioni riguardo la mancata realizzazione nei tempi delle opere previste. Spetterà al responsabile unico del procedimento valutarle e, nel caso, assumere le decisioni del caso, che potrebbero portare nel peggiore dei casi alla rescissione in danno del contratto d’appalto.

L’assegnazione dell’appalto risale all’agosto del 2022: lo storico campo sportivo avrebbe dovuto vedere la realizzazione di un manto da gioco con erba sintetica, la ristrutturazione dell’edificio con spogliatoi e uffici, l’ammodernamento degli arredi e dell’impianto di illuminazione. Alla finestra, in attesa di poter tornare a giocare le proprie partite in casa, c’è la Fezzanese, società costretta a un vero e proprio pellegrinaggio per giocare le proprie gare interne del campionato di Serie D.

Matteo Marcello