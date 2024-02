Cantautoriali... ma non troppo. Sono Andrea e la sua Band Polimorfa

Febbraio scoppiettante allo Shake Club di via Valdilocchi alla Spezia, che dà il via a questo mese all’insegna della musica con una serata fra una speciale versione della musica elettronica e pop sperimentale. Venerdì sera a partire dalle 22, sul palco del circolo Arci di Fossamastra si esibiranno Andrea e la sua Band Polimorfa: attivo dal 2019, il gruppo ha dato alle stampe diversi singoli e l’album ’Proteggiamoci’ uscito nel 2023 per la A.R. & Ronconi Software Labels. Andrea Galiati e compagni si esibiranno con un ’Edm cantautoriale… ma non troppo’: un’elettro dance music che sa stupire grazie a un lato melodico e inedito. Il testimone sarà poi passato ad Alexander Rocciasana, artista e presidente e fondatore dell’etichetta A.R. & Ronconi Software Labels. Energia, innovazione, originalità, performance: l’artista, che ha suonato con nomi noti della scena indipendente italiana, si esibirà in singolo con un nutrito repertorio – fatto di brani quali ’Adolescenza’, ’Consumazione obbligatoria’, ’Disco’ – in cui si alterneranno classici e novità. A chiudere, Grazie Giancaldo Dj Set. E sabato, ai piatti ci sarà Dj Komakino, con il suo mix di punk, dark, rock e musica anni Ottanta. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.

Gli appuntamenti in programma allo Shake continuano per tutto il mese, con una scoppiettante proposta densa di eventi: attesissimi i Senzabenza venerdì 9, con gli storici Made come supporter e dj set di Marcipet, sabato 10 Grazie Giancaldo Dj Set, venerdì 16 Avocadro Dr Samba e Canisciolti live, mentre sabato 17 è previsto il Party Animals by Insolent Solo, con dresscode… peloso. Tornerà il 23 il grande classico Ten Minute Show, eguito da dj set di Komakino e sabato 24 ancora Marcipet dj set. Chiusura con l’aperidance di Lindy Hop Social Club in stile Harlem d’epoca domenica 25.