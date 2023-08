CantaSpezia 2023: 16 brani in gara a La Spezia - Loretta Goggi saluta I 16 brani in gara per il ‘CantaSpezia 2023’ sono pronti per essere ascoltati e votati. Canzoni rigorosamente non depositate Siae, cantate in dialetto o italiano con riferimenti alla città. Premi per il brano più apprezzato, più ballabile e migliore musica. Premiazioni il 9 settembre.