Cane cade su una scogliera e muore. Era su un sentiero con la padrona

E’ precipitato dalla scogliera ed è finito sulla spiaggia sottostante. Un volo di parecchi metri che purtroppo gli è costato la vita. La vittima è un cane di razza Labrador, che aveva quattro anni. Ieri pomeriggio era con la padrona, una ragazza di origine argentina ma residente a Reggio Emilia. La donna era insieme a una coppia di amici e stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio nel lericino.

Il drammatico incidente è accaduto sul sentiero che da Tellaro sale fino a Zanego. Il cane era stato lasciato libero dalla padrona in mezzo alla natura, ma purtroppo un crudele destino era in agguato. Il Labrador si è allontanato ed è sparito dalla vista della ragazza. L’animale si è avvicinato troppo su uno strapiombo a picco su una spiaggia, deve essere scivolato ed è precipitato di sotto. La padrona ha iniziato a cercarlo ma non lo trovava più. Purtroppo ha capito cosa fosse successo quando ha sentito le persone che si trovavano sulla spiaggia sottostante urlare che c’era un cane morto.

Il volo nel precipizio, infatti, non ha dato scampo al povero animale. E’ comunque scattata la macchina dei soccorsi che ha visto protagonisti i vigili del fuoco. Un gommone è partito dal porto per raggiungere la spiaggia nella zona di Tellaro, mentre la padrona del Labrador con i suoi amici è scesa dal sentiero raggiungendo a sua volta la spiaggia. Ma per il Labrador, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

I vigili del fuoco hanno fatto salire sul gommone la ragazza in lacrime che ha preso in braccio il suo cane e lo ha tenuto stretto durante tutto il viaggio fino al porticciolo di Lerici. Non voleva che lo toccasse nessuno.

M.B.