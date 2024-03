Canaletto detta legge. Doppietta per Fezzano

Fra emozioni e colpi di scena il Palio di San Giuseppe ha registrato la vittoria di Canaletto nella gara senior e il dominio di Fezzano nelle sfide Juniores e Femminile. Prima del via è stato osservato un minuto di silenzio nel ricordo di Laura Scotto, dirigente del Fezzano recentemente scomparsa. Nella gara Senior a tagliare il traguardo per primo è Muggiano, che pur con il timone rotto ha ottenuto il tempo migliore ma è stato squalificato per aver saltato il giro di boa. La vittoria è così andata al Canaletto, già vincitore a San Giuseppe nel 2023 e secondo invece nel Palio estivo dietro a Fezzano. L’equipaggio era composto da Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Gabriele Batoni, Alberto Ziniego, al timone Jacopo Fortini. "Una bella gara, molto combattuta – commenta Carrara – ci siamo divertiti". Canaletto primo in 6’45“98, davanti a La Spezia Centro con 6’48“12, terzo Le Grazie (6’53“07), quindi Venere Azzurra, Fezzano, Porto Venere e Fossamastra; oltre a Muggiano, squalificato per salto del giro di boa anche Marola. Fezzano continua a fare la parte del leone nella gara femminile dopo la vittoria nell’ultimo palio: le fezzanote succedono nell’albo d’oro a Le Grazie nel Palio di San Giuseppe. Confermatissimo l’equipaggio con Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi, Annalisa Mencacci, timoniere Mattia Partino, allenatore Alessandro Manfrone. Primo posto in 4’42“76 davanti a Le Grazie (4’49“20), terzo Porto Venere (4’52“35), poi Canaletto, Muggiano, La Spezia Centro, con Cadimare fuori per salto del giro di boa. Dominio del Fezzano anche nella gara Junior vinta in 4’33“26, davanti a Le Grazie (4’35“65), Muggiano (4’ 36“92), Porto Venere, Fossamastra, Canaletto, Marola, Venere Azzurra. Per Fezzano Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Federico Capasso, Nicola Castellano, timoniera: Gaia Castellano, allenatori: Agrifogli Fabrizio e Bardella Massimo.