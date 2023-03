Canaletto campione d’inverno Gara femminile alle graziotte Cadimare primo tra i ragazzi

I senior del Canaletto, le ragazze delle Grazie, e i giovani del Cadimare: sono questi i tre equipaggi che hanno trionfato ieri nelle acque della Morin per la ventunesima edizione del Trofeo di San Giuseppe, primo appuntamento stagionale del Palio del Golfo. Nonostante il meteo poco favorevole e un campo di gara riadattato – diverso da quello tradizionale – gli equipaggi si sono dati battaglia fin dai primi colpi di remo. Nella categoria regina, il primo acuto è del Canaletto. I canarini spezzini – Gianni Carrara, Nicholas Vischio, Manuel De Cola, e Alberto Zignego, timonati da Raffaele Strada e allenati da Lorenzo Grillo – dopo il secondo posto al Palio 2022, fanno sul serio da subito, spuntandola alla fine per poco più di due secondi al termine di una gara combattuta, chiudendo in 7’2’’53 e precedendo nell’ordine Porto Venere (7’4’’66) e La Spezia Centro (7’4’’93). A piedi del podio il Muggiano, seguito da Fossamastra, Cadimare, Fezzano, Marola, Tellaro e Le Grazie. Anche nella gara femminile non sono mancati gli spunti interessanti: quello più importante lo ha offerto l’equipaggio delle Grazie, capace di affermarsi con margine: Elisa Saglione, Sara Drovandi, Serena Capellini e Martina Schiffini, timonate da Linda Bergaglio e allenate da Giacomo Coluccia, si impongono col tempo di 4’54’’41, staccando il Cadimare, secondo in 5’00’’48, e La Spezia centro terzo con 5’01’’78. Giù dal podio le detentrici del Palio 2022 del Fossamastra, seguite da Lerici e San Terenzo, con Porto Venere squalificato per un errato giro di boa. Emozioni anche nella gara Juniores: l’equipaggio delle Grazie mena le danze per quasi tutta la gara, tallonato dal Cadimare, e taglia per primo il traguardo in 4’42’’03, salvo poi venire squalificato per l’errata virata alla prima boa. Così, la vittoria va all’equipaggio cadamoto, con Lorenzo Sommella, Filippo Salvetti, Marco Peghini e Federico Pecunia, timonati da Elisabetta Giunti e allenati da Giuseppe Grieco, che terminano in 4’42’’82; La Spezia Centro secondo in 4’48’’60 e il Muggiano terzo in 4’49’’80. Quarta posizione per San Terenzo, poi Porto Venere, Marola e Canaletto.

Matteo Marcello