"Canaletto, auto contromano e sosta sulle strisce pedonali" Sos di Montefiori al Comune

Numerose le problematiche che il consigliere Pd Andrea Montefiori ha potuto verificare, dopo un sopralluogo al Canaletto (sollecitato dai residenti) e che pone all’attenzione del Comune. "Innanzitutto la ricorrente sosta su strisce pedonali in via del Popolo angolo via Gianturco e davanti al civico 33 di via del Popolo, dove si richiede l’installazione di paletti stradali. Poi il ripristino della segnaletica orizzontale non più visibile in via del Popolo e via Gianturco. Infine, l’intervento sulla segnaletica di senso unico e senso vietato da rivedere in via del Popolo: i cittadini riferiscono continui passaggi di auto contromano".