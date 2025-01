Campo 'Montagna', novità e tariffe per i campi da tennis

La Spezia, 20 gennaio 2025 – Deliberate dal Comune le tariffe relative all’abbonamento per la fruizione dei campi da tennis del campo sportivo Montagna. Tariffe che erano state deliberate nel 2018 in via sperimentale e prima della profonda riqualificazione dei campi da tennis e dell’ampliamento orario che ne ha potenziato la fruibilità garantendone l’apertura fino alle 20.

Recentemente il centro sportivo ha visto, grazie ai lavori realizzati dal Comune, una profonda riqualificazione con un ammodernamento degli impianti sportivi che hanno reso il Montagna una delle strutture più moderne ed efficienti in Italia, garantendo un miglior servizio per tutti i cittadini.

La struttura può infatti contare su due nuovi campi da tennis, un nuovo impianto di illuminazione, una pista di atletica leggera regolamentare a 8 corsie, una pista di atletica leggera a 6 corsie per allenamento, un percorso sterrato per la corsa campestre, un campo di basket, due di volley, due di calcio a 5, 2 campi da tennis, un parco Calisthenics e un’area per il WorkFit Pro. Al servizio delle attività sportive sono presenti 6 spogliatoi totalmente ristrutturati ed accessibili anche ai diversamente abili.

Per usufruire dei nuovi campi da tennis, la giunta ha deliberato di approvare in via definitiva le regole di gestione dei rinnovi o nuovi abbonamenti alla Card annuale anno 2025 al costo invariato di 120 euro. Una misura mirata anche ad ampliare la platea di cittadini che utilizza gli impianti applicando ogni possibile rotazione tra gli utenti.

I possessori della Card anno 2025 potranno prenotare al massimo due ore per settimana per tutta la durata di validità dell’abbonamento.

Gli utenti potranno accedere ad ogni campo da tennis, anche in caso di lezioni o di corsi, nel numero massimo di 4 per ogni ora prenotata. In tal caso la tariffa oraria non sarà pagata dal possessore della card mentre gli altri utenti pagheranno, in ragione del loro numero, la frazione corrispondente della tariffa.

Gli abbonamenti attualmente in corso saranno validi fino alla loro scadenza programmata e alle condizioni originariamente pattuite mentre i rinnovi o i nuovi abbonamenti avranno tutti scadenza il 31 dicembre 2025; il pagamento della relativa quota sarà proporzionato ai giorni che rimangono al raggiungimento di tale scadenza con durata annua convenzionale di 365 giorni.