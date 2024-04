Campionato Spezzino: Pizzeria Bacetto campione provinciale Aics

La Spezia, 17 aprile 2024 - Con una giornata d'anticipo, la Pizzeria Bacetto si laurea campione della Serie A di Campionato Spezzino Aics.

La squadra del patron Ferrari, guidata dal duo Giannarelli-Tassora, ha la meglio nello scontro al vertice contro Il Piccolo Faro e si porta così in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio in classifica ad una sola giornata dal termine.

Bacetto parte subito forte con la doppietta di Galassi nei primi minuti di gara e chiude il primo tempo in vantaggio per quattro a uno. Nel secondo tempo Il Piccolo Faro accorcia le distanze con Garofalo, ma una gran prestazione del portiere Lucignani e la rete nel finale di Pellini, permettono ai sarzanesi di portare a casa il successo e il titolo provinciale.

Terza posizione in classifica per Carpe Diem che ha la meglio su Mtu. Vittoria importante in chiave playoff per i ragazzi dei Prati guidati da mister Zampolini: Forieri, Baldassarri e la doppietta di Antonelli, mentre per Oto Melara a segno Fiorelli, Ermenegildi e Chiocca. Seconda vittoria consecutiva per la Dinamo Spritz e Paolino Pub condannato alla retrocessione in seconda serie.

In Serie B la doppietta di Sasha Cidale e la rete di Lombardi portano i tre punti e la testa della classifica alla Lakomotiv Loska. Per il titolo e la promozione diretta nella massima serie, la squadra di mister Verdini ha il destino nelle proprie mani e dovrà vincere contro The Garden, giovedì alle 21 al Berghini di Sarzana.

Appaiate al secondo posto, distaccate di due lunghezze dalla Loska, ci sono Polisportiva Remax e Real Prulla. La squadra di Benacci ha la meglio nel match di giornata contro i Belini Frizzanti, trascinati da un incontenibile Stano, autore di una tripletta. Chiude la serie la netta vittoria di The Garden sull' Arci Pitelli per cinque a due.

In Serie C, continua la striscia positiva della campionessa San Marco: battuti Bon Sti Chi, che sono quindi costretti a giocarsi l'accesso ai playoff nell'ultima gara contro Ria Real. Graziotti che vincono tre a due contro Sorbolo.

Combattuta la gara tra Fulgor e Stella Rossa Scoglietti, con a prevalere i padroni di casa.

SERIE A

Dinamo Spritz-Paolino's Pub 5-1, Oto Melara-Avanti Tutta 3-4, Carpe Diem-Mtu Italia 5-4, Il Piccolo Faro-Pizzeria Bacetto 3-7. Ha riposato: Im.Co.Taverna del Metallo

Classifica: Pizzeria Bacetto punti 42, Piccolo Faro 37, Carpe Diem 27, Avanti Tutta 25, Mtu Italia 22, Oto Melara 17, Im.Co. Taverna del Metallo e Dinamo spritz 12, Paolino’s Pub F.c. 2.

SERIE B

Polisportiva Discovery-Pizzeria dal Mancio 6-0, Arci Pitelli-The Garden 2-5, Real Prulla-Belini Frizzanti 5-1, Lakomotiv Loska-Quelli del Giovedì 6-0. Ha riposato: Grandi Macchine Fc.

Classifica: Lakomitiv Loska punti 29, Polisportiva Discovery e Real Prulla 27, Grandi Macchine Fc 26, Belini Frizzanti e Arci Pitelli 25, The Garden 17, Quelli del Giovedi 13, Pizzeria dal Mancio -2.

SERIE C

San Marco-Bon Sti Chi 6-4, Real Bozi/Pizza Gourmet-Alfredo Uomo Fc 0-6, Ria Real-Sorbolo 3-2, Fulgor-Stella Rossa Scoglietti 3-2. Ha riposato: U.s.p. Yes You Rent.

Classifica: San Marco Fc punti 41, Alfredo Uomo 30, Sorbolo 29, Fulgor FC 26, Bon Sti Chi e Ria Real 21, Real Bozi/Pizza Gourmet 9, U.S.P. Yes You Rent 7, Stella Rossa Scoglietti 6.

Marco Magi