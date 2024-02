Campionato Spezzino a 7: l'ex aquilotto Saloni del Carpe Diem le para tutte... e segna

La Spezia, 28 febbraio 2024 - Il colpo di giornata, nella massima serie del Campionato Spezzino a 7 a cura dell'Aics, è del Carpe Diem che per la seconda volta in campionato ferma Il Piccolo Faro. Protagonista della gara l'ex portiere aquilotto Saloni che, oltre a blindare la porta, è autore di una rete. Per Il Piccolo Faro non è sufficiente la tripletta di Lesi: è Berettini, entrato nei minuti finali, a siglare il definitivo pareggio a una manciata di secondi dal termine.

Ne approfitta il Bacetto che si porta in testa al campionato in solitaria: otto reti alla Im.Co. Taverna del Metallo; Domenichelli protagonista con una tripletta per i sarzanesi, mentre il gol della bandiera è di Alberghini.

Punti importanti in chiave play-off per Mtu: doppiette per Semeraro e Latino, mentre per i ragazzi di mister Zampolini doppietta di Ricco.

Dopo cinque sconfitte consecutive, invece, l'Oto Melara torna a sorridere contro la Dinamo; in evidenza Montefiori autore di due reti.

In Serie B continua il momento negativo della capolista Grandi Macchine: netta la sconfitta rimediata in casa del Real Prulla. In evidenza le doppiette di Baldassari e Benacci per i padroni di casa.

Con la rete allo scadere su punizione, The Garden riacciuffa i Belini Frizzanti in una gara ricca di reti: sei a sei il risultato finale e la squadra di Brigida conquista il primo posto in classifica.

In Serie C, gara nervosa, numerose sanzioni disciplinari, ma anche reti, ben dodici: l'attesa battaglia al vertice tra San Marco e Sorbolo finisce in parità. Non ne approfitta la Fulgor fermata da Real Bozi di un incontenibile Veselli, autore di una tripletta. Netta vittoria per Bon Sti Chi contro Alfredo Uomo.

SERIE A

Avanti Tutta-Mtu Italia 4-7

IM.CO.Taverna del Metallo-Pizzeria Bacetto 1-8

Oto Melara-Dinamo Spritz 5-3

Il Piccolo Faro-Carpe Diem 5-5

Ha riposato: Paolino's Pub

Classifica: Pizzeria Bacetto 30, Piccolo Faro 25, Mtu Italia 19, Carpe Diem 18, Oto Melara 15, Avanti Tutta 13, UM.CO. Taverna del Metallo 9, Dinamo spritz 6, Paolino’s Pub F.C. 3.

SERIE B

Lakomotiv Loska-Arci Pitelli rinviata

Pizzeria dal Mancio-Quelli del Giovedì 0-6

Belini Frizzanti-The Garden 6-6

Real Prulla-Grandi Macchine FC 6-2

Ha riposato: Polisportiva Discovery

Classifica: Grandi Macchine FC e Belini Frizzanti 21, Arci Pitelli e Real Prulla 20, Lakomitiv Loska 17, Polisportiva Discovery 12, The Garden 11, Quelli del Giovedi 8, Pizzeria dal Mancio 0

SERIE C

Bon Sti Chi-Alfredo Uomo 5-1

U.S.P. Yes You Rent-Ria Real 4-6

Real Bozi/Pizza Gourmet-Fulgor FC 5-2

San Marco-Sorbolo 6-6

Ha riposato: Stella Rossa Scoglietti

Classifica: San Marco FC 26, Fulgor FC e Sorbolo 23, Ria Real 17, Alfredo Uomo 15, Bon Sti Chi 12, Real Bozi/Pizza Gourmet 10, Stella Rossa Scoglietti 6, U.S.P. Yes You Rent 2

Marco Magi