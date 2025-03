Campi suona nella chiesa metodista

Nella chiesa metodista di via Da Passano (nei pressi di piazzetta del Bastione), domani dalle 17.30, è in programma un concerto del maestro Gianluca Campi. Il ‘Paganini della fisarmonica’, così come il musicista è stato definito, spazierà con virtuosismo tra autori di varie epoche e generi fra capricci, arie e tanghi: di Vivaldi ‘L’Inverno’, di Galuppi ‘Presto in si’, di Strauss ‘Voci di Primavera’, di Paganini ‘Capriccio n. 1 La Campanella’, di Rossini ‘Cavatina di Figaro – Ouverture della Gazza ladra’, di Bacalov ‘Il postino’, poi due tanghi argentini tradizionali, di De Dios Filiberto ‘Caminito’ e di Sansers ‘Adios muchachos’, poi due tanghi argentini nuevi e un vals, ‘Adios Nonino’, poi Chiquilin de Bachin (Vals) di Piazzolla e New York tango di Galliano. Campi è un virtuoso eccezionale ed è stato campione mondiale di fisarmonica nel 2000, suonando con maestria ad un velocità incredibile. L’entrata all’evento, come consuetudine, è libera e gratuita.