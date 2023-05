Campi della Cittadella in gestione Offerta unica dal Follo Football Club

Una sola offerta per la gestione degli impianti calcistici a 5 e a 7 della cittadella sportiva di Follo, ed è quella del Follo football club, società nata poco meno di un anno fa dalla fusione del Follo San Martina e della società giovanile Follo Calcio. Ieri mattina alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze relative al bando pubblicato nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale guidata da Rita Mazzi: in palio, la gestione di quattro campi da calcio in manto sintetico (tre a 5 e uno a 7), di due edifici – uno posto in corrispondenza dell’accesso alla struttura, e adibito a servizi ricreativi e direzionali, l’altro localizzato vicino ai campi da calcio e utilizzato per ospitare spogliatoi e servizi agli atleti –, nonché di un’area adibita al gioco delle bocce attualmente riconvertita in campo da beach volley. Nei prossimi giorni, la commissione si riunirà per aprire il plico con l’offerta: ne fanno parte il segretario Paolo Valler, il geometra Andrea Terribili dell’area tecnica manutentiva, e il geometra Carlo Ferrari dell’area urbanistica. Il Comune, sulla base della perizia redata dall’Agenzia delle Entrate, aveva individuato per il bando un canone annuo a base di gara a 3.827,20 euro oltre Iva; il valore complessivo stimato dell’affidamento è pari a euro 68.889,60 euro più Iva, considerata la durata base ed il successivo rinnovo, in quanto la concessione durerà nove anni e potrà essere rinnovata, per una sola volta, per altri nove. Se l’istanza presentata dal Follo footbaal club sarà ritenuta idonea, nelle prossime settimane l’amministrazione firmerà il contratto di concessione. Nelle scorse settimane si era chiuso il bando principale, relativo alla concessione in locazione dello stadio comunale e del campo sussidiario. Come noto, ad aggiudicarsi la gara era stato lo Spezia Calcio, che per utilizzare le due strutture pagherà al Comune cinquantamila euro più Iva di affitto all’anno per i prossimi nove anni.

mat.mar.