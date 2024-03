La Via dei Monti o de Pontremolo e l’Alta Via dei Monti Liguri coinvolte nel più grande evento nazionale dedicato ai cammini: ‘Cammini Aperti’ in Liguria, in programma il 13 e 14 aprile. Si tratta di un progetto di promozione congiunta di tutte le regioni italiane in collaborazione con ministero del Turismo ed Enit, ideato dalla Regione Umbria – in qualità di capofila per il turismo slow – con 42 i cammini coinvolti, due per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, con iscrizioni sul portale dedicato (https://www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti). Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 chilometri. A essere coinvolti in ‘Cammini sperti’ anche due importanti partner: il Cai (Club alpino italiano) e Fish (Federazione italiana superamento handicap).

Partiamo dal primo giorno, il 13 aprile, con coinvolta la Via dei Monti o de Pontremolo: i partecipanti potranno percorrere un itinerario ad anello lungo 7,5 chilometri che, dalla Foce di Cassana, porta a scoprire i borghi liguri della Val di Vara. Si tratta dell’ultimo tratto della prima tappa della Via dei Monti o de Pontremolo che da Levanto porta a Brugnato. La mattina l’appuntamento è in località Foce di Cassana – nel Comune di Borghetto di Vara – un piccolo nucleo di case, caratteristico, che si staglia nel mezzo di una natura rigogliosa, tra vallate, terrazzamenti e fenomeni carsici. Da qui si partirà per far visita alla chiesa di Santa Maria della Foce per poi risalire la Via dei Monti su strada bianca fino al ‘Castellaro’ – fortificazione del tipo a castelliere delle antiche genti liguri – seguendo, per un tratto, un suggestivo sentiero che si addentra nel bosco di castagni. Si tornerà poi indietro. L’escursione pensata per la seconda giornata, sulla via dell’Alta Via dei Monti Liguri, del 14 aprile è davvero iper-panoramica e porta da Pratorotondo al Rifugio Argentea, sui crinali del Parco del Beigua. Un balcone sulla costa con panorami mozzafiato tra cielo e mare, guglie e creste rocciose circondate da prati fioriti, per quella che può essere una camminata lungo uno dei crinali più suggestivi dell’Alta Via dei Monti Liguri, ventesima tappa di un itinerario più articolato che complessivamente si snoda per ben 400 chilometri e che attraversa l’intera regione.

Marco Magi