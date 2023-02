Camera di Commercio e associazioni di categoria insieme per il turismo

Fare squadra sul turismo è ormai necessità primaria. Così, ieri mattina nella sede spezzina della Camera di Commercio, l’incontro tra i rappresentanti dell’ente camerale e delle associazioni di categoria che rappresentano le aziende spezzine del settore turistico, è stato l’occasione per porre le basi per la realizzazione di un coordinamento tra pubblico e privato delle iniziative messe in campo per la promozione turistica. L’incontro si è aperto con l’analisi dei dati – molto positivi – del settore per l’anno appena concluso, e dei primi dati, anch’essi molto incoraggianti, relativi alle prime prenotazioni per il 2023. "La partecipazione alle Fiere internazionali del turismo, realizzata anche in raccordo con l’Ente camerale conferma il grande interesse di operatori e singoli turisti verso il territorio spezzino, sia per la grade attrattiva delle Cinque Terre ma anche per le altre destinazioni turistiche, Porto Venere e Lerici in primis, senza tralasciare l’antica Luni o le cave di marmo di Carrara" fanno sapere dall’ente camerale. Un rilancio, quello del settore dopo la pandemia, che potrebbe essere meglio governato attraverso la realizzazione di un raccordo tra territori e la costituzione di un momento stabile di coordinamento delle iniziative messe in campo dai singoli enti, raccordandole con le attività dell’Agenzia nazionale del turismo e della Regione Liguria. La posizione emersa dall’incontro tra associazioni e Camera di commercio è che sia necessaria una revisione degli accordi tra associazioni e singoli Comuni, derivati dal Patto del Turismo regionale, "che ha visto nella sua applicazione più ombre che luci, ma soprattutto occorre dare le gambe ad un effettivo coordinamento tra pubblico e privato e tra tutti i Comuni". Le associazioni hanno quindi chiesto alla Camera di Commercio di farsi interprete di questa necessità e di avviare una interlocuzione istituzionale con gli enti, ad iniziare dal Comune della Spezia: a questo proposito è stato espresso unanime apprezzamento per le iniziative assunte dall’amministrazione comunale. Il prossimo obiettivo sarà un incontro tra le associazioni e tutti i Comuni per la condivisione di alcune proposte per il coordinamento e potenziamento delle iniziative di promozione.