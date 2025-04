Calice, Sp8 sempre chiusa per frana: "Penalizzati pendolari e studenti"

Da ormai un anno l’abitato di Calice al Cornoviglio non è più raggiungibile attraverso la strada Provinciale 8 che sale dal fondovalle, a causa di una frana che nel maggio del 2024 obbligò a chiudere il transito. Il problema di viabilità del Comune della Val di Vara, finisce nel mirino del segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale. "Da allora si attende ancora il completamento delle opere di contenimento del fronte, protraendo una situazione di disagio che pesa sulla vita dei residenti. Visto che l’intervento è stato finanziato da Regione Liguria, presenterò un’interrogazione alla giunta per capire quali siano le tempistiche per vedere riaperta la strada". Natale (nella foto) sottolinea come "con la chiusura della Sp8 è cambiata la vita di decine di famiglie che vivono nella parte alta del comune. I pendolari, che impiegano oltre un’ora per raggiungere la Spezia e Sarzana, il doppio di quanto serviva prima. Gli studenti e gli anziani, che hanno visto interrotto o peggiorato il servizio di trasporto pubblico. Le aziende, alle attività turistiche e ai ristoranti che hanno perso clienti. I soccorritori che impiegano il doppio del tempo per arrivare a destinazione con le ambulanze. Una situazione drammatica dal punto di vista sociale ed economico che va presa assolutamente di petto senza ulteriori indugi"