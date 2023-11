Calice Ponte sulla provinciale 8. Cinquantuno offerte per i lavori

Sono state ben cinquantuno le aziende che hanno risposto alla manifestazione di interesse lanciata dalla Provincia per l’affidamento attraverso procedura negoziata dell’appalto relativo alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza della spalla sinistra del ponte situato sulla sp8 tra Borseda e Villagrossa, nel Comune di Calice al Cornoviglio. L’infrastruttura è chiusa da oltre tre anni. L’importo dei lavori individuato dall’ente di via Veneto è di 649.529,20 euro, con le opere che, una volta affidate, dovrebbero essere completate in 358 giorni. A seguito dell’enorme affluenza registrata, ieri gli uffici della Provincia hanno estratto a sorte i nominativi delle venti imprese che saranno invitate a presentare un’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto. La procedura di affidamento dovrebbe concludersi tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024.