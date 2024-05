Calcio Uisp a 11: finale scudetto tra Valeriano Favaro Alinò e Amatori Per Lucio

La Spezia, 6 maggio 2024 – Sarà Valeriano Favaro Alinò-Amatori Per Lucio la finale scudetto del campionato calcistico a 11 della Uisp provinciale. I campioni in carica sponsorizzati dalla Locanda Alinò, affronteranno quindi sabato 11 maggio, alle 18 allo stadio di Falconara, una delle rivelazioni della regular season della kermesse della Lega della Spezia e della Valdimagra, che ha superato il Comano per 3-2.

Dopo lo 0-0 dell'andata a Fossone, in occasione della semifinale di ritorno per decidere la seconda finalista, c'è il pubblico delle grandi occasioni. Anche il Comano è stata una vera sorpresa stagionale. Al team sarebbe servita la vittoria e infatti, parte subito forte: al 30 è già in vantaggio con una rete del suo centrale Poli Barberis. L'Amatori Per Lucio non riesce a reagire e passa qualche minuto di smarrimento, accusando il colpo anche se gli avversari non raddoppiano. Ecco così, al 18', su calcio di punizione interviene Tincani e sigla l'1-1. Il primo tempo sembra finire con un pareggio, ma allo scadere del tempo Alex Filattiera insacca e porta nuovamente in vantaggio il Comano.

Nella ripresa i locali si danno un gran d'affare per recuperare lo svantaggio, ma la porta avversaria sembra stregata. Serve un guizzo di Greco, di pancia, sugli sviluppi di una punizione a ristabilire la parità. A questo punto il gioco si fa duro e l'arbitro dell'incontro si deve impegnare molto per mantenere gli animi tranquilli. Il 2-2 premierebbe comunque l'Amatori Per Lucio, per la migliore posizione in classifica, però, a 8 minuti dalla fine su un calcio piazzato, Greco chiude il match.

Inoltre, il Montemarcello si aggiudica la seconda Coppa La Spezia Valdimagra, superando la Serra per 3-0 grazie alla doppietta di Gulli e la rete di Foce.

Marco Magi