Calata Paita Una settimana all’apertura

Sabato 22 luglio alla Spezia, si terrà l’inaugurazione ufficiale di Calata Paita, pronta per accogliere i cittadini ed i turisti che potranno godere di un ulteriore affaccio al mare, con una prospettiva inusuale. La prima porzione di Calata Paita a uso urbano sarà aperta al pubblico dall’Autorità di sistema portuale, e sarà destinata ad ospitare strutture commerciali quali bar e ristoranti, strutture per lo spettacolo e strutture per lo sport ed il tempo libero. Un iter, quello che ha portato alla riqualificazione degli spazi in area portuale e che parte dalla formalizzazione dell’accordo con il terminal Lsct, portato avanti dall’ente di via del Molo in completa sinergia con il Comune. . I lavori hanno riguardato la riqualificazione di un’area di circa 5000 metri quadrati, con installazione di prefabbricati destinati alla ristorazione, a bar, rivendite di prodotti tipici locali, funzioni aggregative e culturali, nonché allo sport individuale e di squadra, e allo spettacolo, con un’area dedicata in prossimità del fronte di banchina, e al tempo libero, con una zona caratterizzata da una fontana, da sedute e ombrelloni, da utilizzarsi come zona prendisole e un’area verde attrezzata per lo sport all’aperto. Più specificamente, le soluzioni progettuali adottate sono tutte all’insegna della sostenibilità ambientale e in particolar modo energetica. Infatti è prevista una fascia di verde orizzontale con funzioni di contrasto all’effetto “isola di calore” e di separazione verso le altre funzioni del porto. L’area è arredata con numerosi alberi e arbusti di varie specie, panchine per consentire sedute fronte mare. È presente anche una fontana a raso progettata dalla società Forme d’acqua Venice Fountains e, dal punto di vista tecnologico, sono state impiegate le più aggiornate soluzioni disponibili. I lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla Cmc Prefabbricati, capogruppo mandataria, e dalla Agnese Costruzioni della Spezia, sulla base del progetto elaborato dallo studio di ingegneria e architettura Fabrica della Spezia. L’investimento complessivo da parte dell’Adsp ammonta a 4,4 milioni di euro.