Cala il sipario sul Levanto Festival. Ultima serata con ’La voce umana’

Lo strazio evocativo di una storia di amore finita, da parte di una donna, in una serata di teatro con musica del Novecento francese. Termina così, stasera alle 21.30 nell’Auditorium dell’Ospitalia del mare (con ingresso gratuito), la 33ª edizione del Levanto Music Festival Amfiteatrof, con una tappa inizialmente prevista il 4 agosto. La musica di Francis Poulenc e poi i testi di Jean Cocteau (tradotto e adattato) diretti da Fausto Cosentino, con la voce di Sarah Pesca e il pianoforte di Ginevra Paniati in ‘La voix humaine et le bel indifférent’. "La ‘Voce umana’ e ‘Il bel indifferente’ in scena, in una rappresentazione teatrale del Novecento, originale, piena di emozioni e riflessioni – spiegano i promotori – Come una bestia ferita che sanguina, lei se ne sta chiusa nella sua stanza, davanti al telefono, in attesa della chiamata di lui. La loro ultima telefonata. Una dolorosa telefonata di addio. Nell’attesa ripensa a tutte le volte in cui si sono incontrati, proprio in quella stanza o altrove. Cinque anni di folle amore. La telefonata finalmente arriva e lei pronuncia le parole che Jean Cocteau le ha attribuito, mentre da un pianoforte scaturiscono le note che Francis Poulenc ha composto per accompagnare quelle parole. È così che parole e musica fanno riaffiorare in lei il ricordo del loro ultimo incontro. Lei rivive lo strazio di quella notte colma delle sue dolorose recriminazioni che si sono scontrate con la glaciale indifferenza di lui. Ora la vita di lei dipende da una telefonata, da quel telefono che unisce ma può anche uccidere. Uno squillo. E si vive. O si muore".

Sarah Pesca è un’attrice diplomata alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, che ricordiamo vincitrice del premio ‘Perle tra le Dolomiti’ quale migliore interprete con il monologo ‘La telefonata’ di Annibale Ruccello, e finalista al Premio Hystrio alla vocazione. La giovane pianista genovese Ginevra Paniati ha iniziato i suoi studi pianistici all’età di quattro anni e nel corso del tempo si è avvicinata molto alla musica da camera e all’accompagnamento vocale e strumentale, e attualmente sta frequentando il corso di musica vocale da camera sotto la guida del maestro Anna Chierichetti al Conservatorio Nicolini di Piacenza. Al momento Ginevra ricopre il ruolo di professoressa di Educazione musicale all’istituto delle Suore dell’Immacolata.

Marco Magi