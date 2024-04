Cala il sipario sui Concerti a teatro. Gran finale con Yashina e Owen

Chiusura in grande stile per i ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica, promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. La direttrice di fama internazionale Erina Yashima, insieme al talentuoso cornista Martin Owen e all’OrT - Orchestra della Toscana (considerata tra le migliori d’Italia) si esibiranno sul palco del Teatro Civico, venerdì alle 21, per l’ultimo appuntamento dell’anno della kermesse. Sarà la sinfonia n. 9 in Mi minore di Antonin Dvorák, opera 95, meglio nota come ‘Dal Nuovo Mondo’, scritta dal compositore durante il suo soggiorno nel ‘nuovo mondo’ (a New York), a chiudere l’XI edizione della rassegna. Si tratta di un’opera monumentale della musica classica, che unisce tradizioni afroamericane con la scrittura sinfonica della tradizione europea. Diversi studenti di colore che frequentavano il conservatorio, fecero conoscere a Dvorák brani dei neri afroamericani, come gli spiritual e le canzoni delle piantagioni. Successivamente, nello Iowa, Dvorák poté ascoltare la musica dei nativi americani. Le influenze di queste nuove conoscenze musicali non furono però dirette; nella sua sinfonia l’autore non utilizza mai citazioni, ma filtra le suggestioni ricavate da esse tramite la sua sensibilità di musicista europeo. La sinfonia fu composta tra il 19 dicembre 1892 e il 24 maggio 1893 a New York ed eseguita in prima assoluta alla Carnegie Hall il 16 dicembre di quello stesso anno dalla New York Philharmonic diretta da Anton Seidl, ottenendo un enorme successo. Al Teatro Civico della Spezia, inoltre, i due artisti eseguiranno insieme all’Orchestra della Toscana, l’Ouverture Der Freischu¨tz (Il Franco Cacciatore) di Weber che, contrariamente all’abitudine dell’epoca di scrivere libretti in lingua italiana, è interamente scritta in lingua originale e viene considerata la prima opera tedesca della storia musicale.

Seguirà il secondo concerto per corno di Strauss, un’opera dai richiami classici scritta dal compositore in memoria del padre, il famoso cornista che fu primo corno del Festival di Bayreuth, creato da Richard Wagner e dedicato alla sua opera. Erina Yashima è una direttrice di rara bravura: introdotta alla direzione all’età di soli 14 anni, ha partecipato all’Italian Opera Academy, studiando con Riccardo Muti che ne ha fin da subito riconosciuto il talento, aprendole così le porte degli Stati Uniti. Dal 2022 è direttore principale del Komische Oper di Berlino. Martin Owen è Primo corno alla Bbc Symphony Orchestra e ha suonato in oltre 400 colonne sonore di film. Biglietti in vendita al botteghino del Civico (0187 727521o [email protected]) o online su Vivaticket.

Marco Magi