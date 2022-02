Sono 1.720 i nuovi positivi al Covid-19 emersi ieri in Liguria, a fronte di 12.711 tamponi tra molecolari (2.756) e antigenici rapidi (9.955) registrati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di casi positivi riguarda la provincia di Genova (848) seguita da Savona (378), Imperia (207), La Spezia (168) e la zona Tigullio (119). Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 760, 12 in più rispetto a domenica, mentre a livello provinciale i ricoveri scendono di 3 unità: sono 80 i ricoverati fra Spezia e Sarzana dei quali 3 in terapia intensiva. Sempre riguardo le terapie intensiva, in tutta Liguria sono sono 33 i pazienti ricoverati, 21 dei quali non vaccinati. Calano, anche se di poche unità, le persone in isolamento domiciliare: a oggi ce ne sono 46.349, 12 in meno rispetto a domenica. In sorveglianza attiva ci sono 12.130 persone, delle quali 1614 nella provincia spezzina, 1287 nella Asl 1 Imperia, 1366 nella Asl 2 di Savona, 6377 nella Asl 3 Genova e 1614 nella Asl 4 Tigullio

