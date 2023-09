Cade dalla bicicletta, ragazzo di 14 anni all’ospedale

Beverino (Spezia), 18 settembre 2023 – Momenti di apprensione ieri mattina nel corso del Beverino bike festival, quando un ragazzo ha perso il controllo della propria mountain bike cadendo rovinosamente e urtando una palizzata. Il giovane, uno spezzino di 14 anni, era impegnato nel percorso intermedio: un itinerario non competitivo di 35 chilometri lungo i crinali di Beverino e Pignone. L’episodio è avvenuto nei pressi del borgo di Memola, poco prima delle 12. Il ragazzo ha improvvisamente perso il controllo della propria bicicletta durante una discesa, e ha battuto l’addome dapprima contro il manubrio della sua due ruote e poi contro una palizzata. La macchina dei soccorsi è stata attivata in poco tempo: sul posto, in pochissimi minuti, si è portato uno degli equipaggi della pubblica assistenza di Beverino che per tutta la giornata ha svolto il servizio di presidio sanitario. L’ambulanza, dalla località Trezzo, ha raggiunto il giovane, con i militi che, dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato a valle, dove è avvenuto l’incontro con il personale medico e infermieristico dell’automedica Delta1 del 118 spezzino. Il medico, dopo aver constatato le condizioni del giovane, ne ha disposto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso della Spezia. Il ragazzo, preso in carico dall’equipe della shock room del Sant’Andrea, è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici per escludere lesioni. Sono stati centinaia gli appassionati della mountain bike che ieri si erano dati appuntamento a Beverino per il raduno non competitivo, il cui obiettivo è vivere insieme una giornata all’insegna della due ruote e della natura.