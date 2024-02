Cadimare, progetto nel mirino: "Non abbassiamo la guardia"

Doveva essere una resa dei conti, la notte in cui un intero paese muoveva contro il Palazzo per opporsi a quel progetto ’che snatura il luogo’. Così a Cadimare si andava ripetendo da quando il cantiere aveva avviato la riqualificazione della piazza e dell’edificio ex lavanderia dell’Aerocentro. Intervento “calato dall’alto” avevano gridato i cadamoti, organizzando una fiera opposizione: raccolta firme, progetto alternativo e mobilitazione. Sotto il comune ieri sera c’erano cento persone, segno che la partecipazione non è scemata nonostante la mossa degli ultimi giorni dell’amministrazione che si è dichiarata disponibile a una variante al progetto. “Vogliamo vederci chiaro” hanno detto i cadamoti, che, saliti numerosi, oltre alla porzione di sala consiliare dedicata al pubblico hanno occupato anche la sala multimediale e l’androne delle scale. Il dibattito è cominciato alle 21.40 e scavallerà la mezzanotte.