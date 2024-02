"Cadimare, nessun tentennamento"

"Questa amministrazione ha sempre avuto le idee chiare sul progetto per Cadimare, partendo da quelle che erano state nelle amministrazioni precedenti le richieste delle associazioni del borgo, tradotte nel progetto presentato ai cittadini a maggio 2023". Nella querelle politica sul caso del progetto di Cadimare, stavolta è l’amministrazione comunale a rispondere alle accuse lanciate dal Pd. "Il progetto è stato oggetto a luglio 2023 di ben tre sedute della Commissione controllo e garanzia, presieduta dalle opposizioni – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino (nella foto) – le associazioni dei cittadini non avevano fatto osservazioni. Da luglio a due settimane fa, nessun consigliere delle opposizioni si è mai interessato al progetto, nessuna interpellanza, nessuna commissione nè richiesta di incontrare cittadini. In questo silenzio assoluto delle opposizioni, le associazioni di Cadimare avevano avviato interlocuzioni con l’amministrazione rappresentandomi le problematiche che meritavano di essere valutate, non ultima un’idea progettuale redatta da alcuni tecnici del borgo". In quella occasione l’idea progettuale è stata presentata a Cimino dai tecnici che l’avevano redatta, poi valutata e discussa con i tecnici comunali.

"Si è così giunti alla elaborazione di una serie di varianti che l’amministrazione si è impegnata a valutare con alla ditta che aveva vinto l’appalto. Gli abitanti di Cadimare erano venuti in consiglio comunale per sentire con le proprie orecchie il ’si’ dell’amministrazione all’accoglimento delle richieste dei loro rappresentanti, ai quali va il mio ringraziamento per la costruttiva collaborazione e le indicazioni tradotte nelle varianti del progetto. Un ’si’ confermato nel mio intervento nel corso della seduta e dal sindaco nella conferenza dei capigruppo. Nessun tentativo di mascherare errori, ma solo concretezza nei fatti come dimostrato in ogni occasione".