Cade un albero a La Spezia: strada chiusa ma nessun ferito

Il violento acquazzone con forte vento abbattutosi ieri mattina in città, ha causato allagamenti in varie zone e provocato la caduta di alcuni alberi. Una pianta è caduta in strada in via dei Colli, nel tratto tra piazzale Ferro e porta Castellazzo, e per fortuna in quel momento non transitava nessuno. I vigili del fuoco hanno ripristinato la viabilità.