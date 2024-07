Cade su una mattonella. Anziana arriva in ospedale

La signora è "volata" mentre stava passeggiando nella piazzetta di Fezzano inciampando su quelle che da tempo vengono segnalate come vere e proprie trappole. La settantenne residente nel borgo è stata tradita da una mattonella rialzata. Non ha notato lo spigolo insidioso e in un attimo si è ritrovata sdraiata a terra dolorante. Soccorsa dal sanitari è stata trasportata al pronto soccorso del Sant’Andrea dove le è stata riscontrata la frattura del collo dell’omero. La signora nonostante il dolore non ha perso lo spirito combattivo e per denunciare questa incuria si è rivolta all’avvocato del foro spezzino Davide Bonanni per tutelarsi e soprattutto per sollecitare il Comune di Portovenere a sistemare la piazzetta in questo periodo frequentatissima dai turisti e non soltanto dai residenti alcuni anche anziani.