’Caccia alle uova’ con la coop Zoe

La Cooperativa Zoe, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice, presenta la terza edizione di ‘Caccia alle Uova!’, il laboratorio ludico-creativo per bambine e bambini dai 4 agli 11 anni dedicato alla Pasqua. Oggi, a partire dalle 15.30, si potrà andare in cerca di uova da decorare, esplorando gli spazi verdi e gli angoli misteriosi che circondano il Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio, per scoprire la storia di un antico simbolo legato alla Rinascita. Un’occasione per passare una giornata all’insegna dell’allegria, in un edificio che oggi, oltre ad essere sede di alcuni uffici turistici e del Centro di educazione ambientale del Parco di Montemarcello, ospita il museo dell’apicoltura, la pinacoteca David Beghè e il museo Pietro Rosa. Il costo del laboratorio è di 5 euro a partecipante. Per info e per le prenotazioni (obbligatorie), è possibile contattare Amanda al 334 9968868 o Silvia al 389 9464044.