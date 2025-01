Caccia al tesoro adatta a tutti

A grande richiesta arriva la prima ‘Caccia al Tesoro’ organizzata dalla pro loco San Terenzo, con il patrocinio del Comune di Lerici. L’appuntamento è fissato per oggi, alle 14.30, alla Rotonda Pertini di San Terenzo. Un’esperienza unica, con prove di ogni genere, adatta ad adulti e bambini per scoprire sempre di più le bellezze del borgo marinaro. L’iscrizione è a offerta libera, con premio di partecipazione a tutte le squadre e riconoscimento speciali per le prime tre (al primo aperitivo Caffè dei Poeti e shopper, al secondo una tazza più cioccolatini Bar Oriani, terzo una sacca e premio Bussola In; ogni membro della squadra sarà premiato). Ogni team è composto da 2 a 6 partecipanti, con minorenni accompagnati (obbligatorio per tutti portare un documento di identità). Per iscriversi – a ieri sera erano presenti ancora tre posti disponibili per tre squadre – scrivere su Whatsapp al 320 3149197 (Bianca), 328 3896862 (Sara) e 349 0628810 (Letizia).