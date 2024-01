Caccia a operatori sanitari per la guardia di finanza

È stato indetto il bando di concorso della guardia di finanza finalizzato a reclutare 10 marescialli allievi per il potenziamento del Servizio sanitario del corpo della Guardia di finanza. Si selezionano, in particolare, 5 infermieri, 3 fisioterapisti e 2 tecnici di radiologia medica ed è possibile fare domanda per una sola figura professionale. Il concorso è aperto anche ai cittadini con età inferiore a 28 anni, non ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza in possesso di laurea triennale abilitante all’esercizio delle professioni sanitarie rientrante nelle classi di laurea indicate nel bando di concorso o titolo equipollente, iscrizione all’albo relativo al profilo per il quale concorrono: infermieri, fisioterapisti o tecnici sanitari di radiologia medica. La procedura selettiva può prevedere un’eventuale prova preliminare. I vincitori saranno ammessi al corso di formazione, che frequenteranno con il grado di maresciallo in qualità di marescialli allievi della durata di 6 mesi. Domande entro il 12 febbraio su https://concorsi.gdf.gov.it