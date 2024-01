Cabaret Varietà nello chapiteau dello spazio Pin

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna ‘Trac Festival’ sotto lo chapiteau del Pin, al Teatro delle Foglie. Circo Galleggiante, la prima e unica scuola di circo alla Spezia nata nel 2017, sarà protagonista stasera, alle 21, con ‘CabaretVarietà’. Uno spettacolo di arte varia che vede in scena giovani artiste e artisti dai 15 ai 20 anni: numeri, presentazione, tecnica, comunicazione e tutto quello che serve per uno spettacolo pensato dai giovani per i giovani. Tante le discipline in scena: circo, teatro, danza, musica, per una serata che stupisce ogni volta. La scuola di Circo Galleggiante nasce dalla collaborazione pluriennale fra Chiara Martini e Federico Faggioni, sviluppata prima all’interno della scuola Facciamo Circo di Sarzana e poi in collaborazione con l’associazione A Testa in Giù della Spezia; nell’agosto 2017 fondano l’Associazione Galleggiante, arricchendosi di altri collaboratori, e trovano casa in una palestra spezzina, oltre che in uno spazio teatrale sarzanese. Le attività della Scuola si sviluppano nell’ambito pedagogico con corsi per bambini, ragazzi e adulti, laboratori esterni, workshop specifici e, nell’ambito performativo, con spettacoli, anche degli allievi, il tutto sotteso da un’ idea gioiosa e comunitaria del lavoro educativo e artistico. Attraverso il circo, il gioco, la pedagogia, Circo Galleggiante cresce con il desiderio di diventare una casa per una comunità in formazione, attraverso i corsi per bambine, bambini, ragazze, ragazzi, adulte e adulti, gli spettacoli, gli interventi sul territorio, i momenti di convivialità e festa, gli scambi e gli incontri.

m. magi