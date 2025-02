Bullismo e cyberbullismo sono la stessa cosa?

È importante conoscere la differenza tra bullismo e cyberbullismo. Il sito del Ministero dell’Istruzione ci aiuta a individuare le principali caratteristiche. Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno conosciuto come bullismo. Però il cyberbullismo non ha limiti spazio-temporali: poiché si serve della rete, non è legato a luoghi o momenti specifici; il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo, le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 e la vittima non è mai al sicuro, neanche tra le mura di casa.

Un altro aspetto importante è che chiunque può fare il cyberbullo: i bulli di solito sono compagni di scuola o conoscenti della vittima, spesso con un carattere forte e violento, mentre i cyberbulli possono essere anonimi perché si nascondono "dietro a uno schermo" e la vittima non può mai davvero sapere con chi sta interagendo. Le loro azioni aggressive, lontane da una dinamica reale, hanno poi molta più libertà online.

Il cyberbullo, attraverso la rete, si sottrae dalla propria responsabilità: può avvenire uno sdoppiamento della personalità perché le sue azioni vengono attribuite al "profilo utente" e non alla persona reale. Infine, il cyberbullo non può vedere realmente gli effetti delle proprie azioni e la reazione della vittima: non può quindi rendersi davvero conto di quello che sta facendo. Le conseguenze possono essere molto gravi ed è quindi molto importante conoscerne le caratteristiche.