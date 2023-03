Buffon Leggenda del calcio

Oggi noi ragazzi della 2b della scuola media “Schiaffini” di Santo Stefano di Magra, volevamo parlare di un idolo del calcio mondiale: Gianluigi Buffon. E’ un calciatore italiano, considerato uno dei migliori portieri della storia del calcio. Nato a Carrara nel 1978, Buffon ha iniziato la sua carriera calcistica nell’Under-13 del Parma, dove ha giocato anche nelle categorie successive fino ad arrivare in prima squadra a soli 17 anni. Nel corso della sua carriera, Buffon ha giocato per diversi club di altissimo livello, tra cui la Juventus, il Paris Saint-Germain e il Parma. Con la maglia bianconera, in particolare, ha vinto numerosi titoli tra cui 10 campionati di Serie A, 4 Coppe Italia e una Supercoppa. italiana. Inoltre, ha raggiunto tre finali di Champions League, ma purtroppo non è mai riuscito a vincere la competizione europea per club più prestigiosa. Buffon è stato anche un pilastro della Nazionale italiana, con cui ha disputato quattro Mondiali e tre Europei. Nel 2006, ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria dell’Italia ai Mondiali di Germania, diventando così uno dei giocatori più amati e rispettati del calcio italiano.