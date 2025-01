Bufera d’acqua, esondano i canali. Vasto allagamento nel borgo

Pessimo risveglio, ieri mattina, per gli abitanti di San Terenzo. Le forti piogge che si sono abbattute all’alba sul golfo, hanno gonfiato oltremisura i canali che attraversano il borgo che, impossibilitati a scaricare a mare l’acqua della collina a causa della burrasca, sono esondati allagando il lungomare. Diverse le attività commerciali situate nei pressi di piazza Brusacà che hanno dovuto fare i conti con gli allagamenti. Una situazione delicata che è tornata alla normalità in tarda mattinata, grazie all’intervento di una squadra di operai del Comune di Lerici e di una ditta che è intervenuta per liberare i canali dal materiale.

Proprio in questi giorni l’amministrazione comunale sta lavorando alla manutenzione dei canali che attraversano il borgo di San Terenzo: in occasione della pulizia del Lizzarella, è stato rimossa persino la radice di un grosso albero che ostruiva il regolare deflusso delle acque. Intanto, per la giornata di oggi Arpal ha diramato per il bacino C - quello corrispondente al territorio spezzino – un’allerta gialla per i possibili effetti al suolo delle precipitazioni diffuse dalle 15 sui bacini medi, e dalle 18 sui grandi.

"Le precipitazioni – si legge nel bollettino diramato da Arpal – saranno deboli in estensione da ponente a levante, e potremo avere possibili temporali forti dal pomeriggio, che andranno ad intensificarsi nella notte fra lunedì e martedì, soprattutto sul centro levante: sarà proprio la notte fra lunedì e martedì il momento in cui potrebbero verificarsi gli eventi più intensi, come temporali, innalzamenti dei torrenti con possibili allagamenti e mareggiata".