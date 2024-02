Buca le gomme per vendetta. Denunciato

Stanco di vedere auto in sosta vietata davanti al suo passo carrabile si è vendicato... bucando le gomme. Un episodio avvenuto a fine 2023 sul quale gli agenti della polizia locale (nella foto d’archivio) hanno fatto luce denunciando il responsabile. Lo scorso dicembre una ’Punto’ era stata parcheggiata in divieto di sosta davanti al passo carrabile di un’officina, in quel momento chiusa. Il titolare dell’officina aveva chiamato la polizia locale, una pattuglia intervenuta sul posto ha sanzionato l’auto in sosta vietata facendola rimuovere col carro attrezzi. Auto che, al momento della rimozione, era in perfetto stato. Ma quando è andato ritirarla in depositeria, il proprietario ha notato due ruote completamente sgonfie, che era stato costretto a sostituire.

Per vederci chiaro il personale della sezione di Polizia giudiziaria, ha ricostruito i fatti attraverso la visione dei filmati della videosorveglianza comunale, dal quale è emerso un quadro tanto chiaro quanto imprevisto. Il titolare dell’officina che aveva chiamato la polizia locale per richiedere l’intervento della pattuglia, poco prima era stato immortalato mentre, dopo essersi guardato più volte intorno, si inchinava, forando con un oggetto i due pneumatici con due buchi piccolissimi, che facevano perdere la pressione d’aria delle gomme molto lentamente. Un gesto sconsiderato, perchè se l’auto si fosse messa in viaggio, gli occupanti avrebbero corso un serio pericolo: le gomme si sarebbero sgonfiate progressivamente fino poi a perdere aderenza. Il gommista, convocato dalla polizia locale, ha ammesso di essersi comportato così perchè stufo della maleducazione degli automobilisti che occupavano indebitamente il passo carrabile della sua attività. E’ stato denunciato per danneggiamento aggravato.