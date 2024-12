Bruzzone fa il tris a Casa Massà

Un evento per tre libri: le fatiche letterarie dello spezzino Diego Bruzzone, ingegnere nel settore It, ma anche volto noto della tv locale – è speaker del notiziario di Tele Liguria Sud – e amante della letteratura. Nell’incontro moderato da Aurora Razza in programma domani, mercoledì 11 dicembre alle 17.45 a Casa Massà in via Cadorna 24 alla Spezia, l’autore presenterà la trilogia composta dai tre romanzi editi da Ctl e Kdp, ambientata nello Spezzino, di cui è protagonista il personaggio del giornalista portovenerese Francesco Della Rocca: ’E se accadesse…’, ’Nella morsa del passato’ e ’Il cerchio d’ombra’. Misteri, esoterismo, enigmi e suspense per queste opere; la prima è finalista del concorso ’Percorsi letterari dal Golfo dei Poeti Shelley e Byron’ ed è stato presentato nell’antologia del premio alla fiera del libro di Francoforte, mentre la seconda partecipa al premio internazionale ’Michelangelo Buonarroti’. L’evento si chiuderà con il firmacopie.