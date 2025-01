Brugnato Meravigliosa Val di Vara. Un anno di attività: il punto col Cai

Un anno di attività, di persone, di progetti futuri, ma anche una riflessione e un recap di quelli passati: escursioni, iniziative solidali, cura del territorio, valorizzazione delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della provincia e di collaborazioni. Oggi alle 17, nello spazio ’La Val di Vara che non ti aspetti’ dell’outlet di Brugnato, sarà presentato il notiziario-calendario attività 2025 della sezione spezzina del Cai, volume già disponibile nella sede di via Napoli 156D. Il volume s’intitola ’99 anni insieme’, in attesa del centenario, e contiene il programma delle escursioni del Club alpino italiano del Levante ligure, presieduto da Alessandro Bacchioni. Per informazioni, contattare il recapito 0187-22873 o inviare una mail al recapito [email protected] . Intanto, a causa di problemi di maltempo, il Cai comunica che l’escursione ai Forti di Genova di domani è rimandata a domenica 9 febbraio per avverse condizioni meteo.