Bregovic dà il la alle notti del jazz. Torna il Festival dal 24 al 30 luglio

Il 18 luglio 1969 fu la data del primo ‘Festival del Jazz della Spezia’: quella sera suonarono il trio di Bill Evans (con Eddie Gomez e Marty Morell), il quartetto del sassofonista americano Lucky Thompson e una big band diretta dal trombettista canadese Maynard Ferguson. Dal al 24 al 30 luglio si svolgerà quindi, nell’area di piazza Europa, la 56ª edizione del ‘Festival internazionale del Jazz della Spezia’, per il terzo anno affidato alla direzione artistica di Lorenzo Cimino (con l’organizzazione della Società dei Concerti). "Mi sono sempre impegnato per presentare un cartellone in grado di regalare le migliori esperienze della musica improvvisata, ispirandomi a movimenti ed energie della cultura afroamericana – spiega Cimino – . In questa edizione, ho mantenuto un forte legame con la tradizione, volendo però intercettare tutte le nuove tendenze musicali, esplorando le evoluzioni artistiche che definiscono il nostro tempo". A inaugurare questa edizione della kermesse, il 24 luglio sarà il concerto di Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band: il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo fonderà le armonie della vocalità bulgara.

Il giorno successivo sarà il turno della Mike Stern Randy Brecker Band: una nuova avventura per Stern, che presenta un inedito quartetto a nome suo e del grande trombettista Randy Breker; Mike è uno dei chitarristi elettrici più stimati della sua generazione e Randy ha contribuito a plasmare il suono del jazz e R & B per quattro decenni. Molto atteso, sabato 27 luglio, il concerto di Irene Grandi ‘Io in Blues’: un evento emozionante e coinvolgente, composto da canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni Sessanta fino agli anni Novanta, senza dimenticare i grandi successi da riscoprire in un arrangiamento rock-blues. Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera porteranno sul palco il 28 luglio lo spettacolo ‘Kind of Bill - Omaggio a Bill Evans’,. Paolo Fresu e Uri Caine, inaugureranno la serata del 29 esibendosi in duo, per mostrare la storia del fortunatissimo incontro tra due grandi personalità del jazz moderno. Gran finale martedì 30 luglio, quando si esibirà live Russell Crowe & The Gentlemen Barbers. La star neozelandese, premio Oscar nel 2001 come miglior attore protagonista per ‘Il gladiatore’, ha partecipato come ospite della terza serata del più recente Festival di Sanremo nella veste di musicista e cantante. Tutti i concerti iniziano alle 21.30. Prenotazioni e prevendite disponibili sul sito https://urly.it/3a0fb. I biglietti sono acquistabili anche al botteghino del Civico.

Marco Magi