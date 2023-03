Brachetti il trasformista presenta 60 personaggi

Dopo oltre 40 anni dal suo debutto al Paradis Latin di Parigi, Arturo Brachetti è il più grande attore-trasformista del mondo, con una ‘galleria’ di oltre 400 personaggi, di cui è capace di interpretarne 100 in una sola serata. Brachetti, uno dei pochi artisti italiani di livello internazionale, sarà in scena in doppia data al Teatro Civico della Spezia martedì e mercoledì, sempre con inizio alle 21, con ‘Solo - The Legend of quick-change’. Un vero e proprio assolo del grande performer applaudito in tutta Europa da più di 600mila spettatori in cinque stagioni e quasi 500 repliche, la maggior parte sold out. In scena porta la sua vasta esperienza artistica in un repertorio in continua evoluzione. Il più grande artista di quick change al mondo apre per gli spettatori le porte della propria casa, dando vita a fiabe e ricordi grazie al trasformismo, alle ombre cinesi, ai laser e al sand painting, in un caleidoscopio di luci, costumi e sorprendenti illusioni. ‘Solo’ è un varietà surrealista e funambolico, un magico viaggio nella mente di Arturo Brachetti, nei suoi sogni, ricordi e fantasie, ma anche in quelli di tutti gli spettatori. Una casa della memoria e delle emozioni, nelle cui 7 stanze oltre 60 personaggi prendono vita grazie alla magia di Arturo, maestro dell’imprevedibile. Così viene presentato: dentro ciascuno di noi esiste una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri, Arturo ci condurrà fino alla soglia per mostrare la meraviglia che è in ognuno di noi. Inoltre martedì, alle 18, Brachetti incontrerà il pubblico nell’ambito della rassegna ‘Foyer - Teatro Civico al Pin’, affiancato dal direttore artistico Alessandro Maggi (ingresso libero). Info e prenotazioni per gli spettacoli, da domani a mercoledì, al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino) dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19), oppure al numero 0187 727521 o ancora all’email [email protected]

Marco Magi