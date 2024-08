Bottagna, lavori per la rotonda. L’intervento rischia di slittare

Sono in corso trattative sulla tempistica di realizzazione della rotatoria di Bottagna. I lavori, previsti a settembre, potrebbero slittare a novembre: la concomitanza con i lavori sul ponte di Ceparana pesa infatti non poco sulla posa del cantiere. Nel quadro delle opere della viabilità della provincia, sembra sempre più probabile che la costruzione della rotonda ritarderà di qualche mese. La certezza arriverà mercoledì prossimo, quando Regione, Anas e gli enti coinvolti si incontreranno per vagliare tutti gli aspetti e prendere una decisione. Alla base del ragionamento, l’esigenza di evitare un effetto imbuto che potrebbe innescarsi con la presenza di due campieri aperti contemporaneamente sulla stessa direttrice. L’orientamento sarebbe quindi quello di scegliere il male minore, tollerando ancora un po’ di traffico sulla tratta di Buonviaggio in attesa che possa partire il cantiere per la nuova rotatoria. Struttura che promette non solo di snellire le lunghe file che si creano, ma anche di ridurre drasticamente il numero di incidenti che si verificano sull’arteria che corre a cavallo fra bassa Val di Vara e Val di Magra, percorsa da migliaia di veicoli ogni giorno. "A chiedere lo slittamento del cantiere – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone – sono le categorie e i sindaci. Una richiesta motivata proprio dall’esigenza di alleggerire il disagio che automobilisti e operatori dovranno comunque in parte già affrontare per via dei lavori strutturali al ponte di Ceparana. Siamo tutti in linea di massima d’accordo – conclude Giampedrone – e quindi è molto probabile che la realizzazione della rotonda slitti di qualche mese rispetto alla tabella di marcia. Abbiamo fissato una riunione con Anas e tutti gli enti interessati per il giorno 28 e poi a seguire incontreremo le categorie per comunicare loro le decisioni prese". La rotatoria, preferita al semaforo, è inserita nel contratto di programma tra Regione Liguria, Anas e ministero delle Infrastrutture, e conta su un investimento di 450mila euro.

Cristina Guala